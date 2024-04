Três Lagoas é reconhecida pela gestão e manejo de arborização urbana

Layane Costa

Diuvlgação/PMTL Árvores Lagoa Maior

A cidade de Três Lagoas recebeu um certificado do programa "Trees Cities Of The World", sendo reconhecida pela melhor gestão e manejo de arborização urbana do Brasil. O programa é uma iniciativa da Arbor Day Foundation e da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO/ONU), que visa honrar não apenas a quantidade de árvores em uma localidade, mas também a qualidade da gestão ambiental.

O programa reconheceu, ao todo, 200 cidades do mundo, entre elas 34 brasileiras, duas pertencentes ao Mato Grosso do Sul, sendo Três Lagoas e Campo Grande.

O biólogo da Secretaria de Meio Ambiente e Agronegócio (SEMEA), André de Figueiredo Vilar, comentou que “o reconhecimento de Três Lagoas não se baseia apenas na quantidade de árvores, mas sim em cinco padrões rigorosos estabelecidos pelo programa".

O município possui um departamento dedicado à gestão das árvores, garantindo assim uma responsabilidade específica e contínua pela conservação e promoção do verde urbano.

Ainda, Três Lagoas se destaca por ter uma legislação específica que regulamenta as práticas relacionadas às árvores urbanas, estabelecendo diretrizes para poda, manejo e conservação, com penalidades para aqueles que não cumprem as normas.

Há também a realização de um inventário florestal, tanto quantitativo quanto qualitativo, para fornecer dados preciosos sobre a vegetação urbana. A cidade iniciou esse processo com um inventário realizado via satélite, fornecendo uma base sólida para o monitoramento e planejamento futuro das áreas arborizadas.

“O reconhecimento de Três Lagoas como uma das cidades mais arborizadas do mundo é um testemunho do compromisso da comunidade e das autoridades locais com a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável”, afirmou José Mauro De Grandi Júnior, secretário da pasta.