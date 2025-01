Prefeitura exonera comissionados e prepara reestruturação para 2025

Elaine Oliveira

A Prefeitura de Campo Grande publicou no último Diário Oficial do ano a exoneração de todos os servidores comissionados. A medida marca o encerramento do mandato atual e faz parte do processo de transição para a nova gestão da prefeita Adriane Lopes (PP), que será reconduzida ao cargo na próxima quarta-feira (1º).

A decisão inclui agentes políticos que ocupam cargos como titulares de Secretarias Municipais, Procuradoria-Geral, Controladoria-Geral, Subsecretarias, Subprefeituras e chefias de Autarquias e Fundações. Também foram exonerados secretários-adjuntos, diretores, chefes e assessores de cargos classificados como DCA e DTI.

Além disso, designações de funções de chefia, confiança e assessoramento superior também foram revogadas.

A medida, no entanto, traz algumas exceções:

Cargos de diretor escolar, diretor-adjunto e secretário de escola.

Servidores com funções específicas na Rede Municipal Socioassistencial.

Servidoras gestantes, resguardadas pela estabilidade provisória prevista na Constituição Federal.

Os comissionados que ocupavam as funções terão que ser renomeados ou substituídos no próximo ano. A expectativa é que o novo secretariado e a estrutura administrativa sejam anunciados após a posse de Adriane Lopes.

A publicação no Diário Oficial também incluiu as emendas impositivas dos vereadores, encerrando os trabalhos legislativos e administrativos de 2024. A reestruturação administrativa deve marcar os primeiros passos da gestão municipal em 2025.