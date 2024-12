Ministério da Agricultura firma parceria com Coalizão Brasil para promover silvicultura sustentável

Viviane Freitas

Capital News



Ministério da Agricultura e Pecuária/Divulgação Rede Floresta+Sustentável ganha novo parceiro para impulsionar o setor florestal

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), por meio da Secretaria de Inovação, firmou um protocolo de intenções com a Coalizão Brasil Clima, Floresta e Agricultura. O acordo foi assinado no dia 16 de dezembro e visa integrar a Coalizão à Rede Floresta+Sustentável, com o objetivo de impulsionar a silvicultura no Brasil e promover a recuperação de áreas degradadas.

Essa ação faz parte do Plano Floresta+Sustentável, que busca conectar produtores e a iniciativa privada para o desenvolvimento sustentável da cadeia produtiva florestal. A rede visa contribuir com os Objetivos Nacionais Florestais e o Plano Nacional de Desenvolvimento de Florestas Plantadas, com foco na recuperação de áreas degradadas.

Pedro Neto, secretário da SDI, destacou que a parceria com a Coalizão Brasil reforça o compromisso do Mapa de impulsionar o setor de florestas plantadas no país, gerando novos negócios, empregos e renda para os produtores, sempre com foco na preservação ambiental. A Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura integra diversos setores para promover a sustentabilidade e adaptação às mudanças climáticas.

Com a assinatura deste protocolo, o Mapa já soma 11 acordos firmados em 2024, com o objetivo de dar visibilidade à Rede Floresta+. Mato Grosso do Sul, como um dos principais polos da floresta plantada de eucalipto, se beneficia diretamente dessas iniciativas, que visam fortalecer a produção florestal sustentável e impulsionar a economia local.