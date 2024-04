Mato Grosso do Sul tem a segunda melhor taxa de investimento do País

Juliana Rezende

Capital News



Álvaro Rezende/ Portal MS Obra de pavimentação planejada pelo governo estadual em Dourados é uma das formas de atrair investimentos para a região

O governo de Mato Grosso do Sul anunciou nesta quinta-feira, dia 19, que o Estado alcançou o segundo lugar no ranking de competitividade, com a taxa de investimento em 18,16%. Alagoas, no Nordeste brasileiro, obteve a primeira posição com o percentual de 18,50%.

Na sequência aparecem a Bahia (17,19%), Piauí (17%), Pará (15,92%), Espírito Santo (14,96%), Mato Grosso (13,35%), Santa Catarina (12,75%), Ceará (11,53%) e Maranhão (11,16%). O levantamento foi realizado pela Ong (Organização não governamental) Centro de Liderança Pública (CLP) e considera a relação entre investimento liquidado e receita líquida corrente.

"O Estado fez o dever de casa, promoveu reformas, construiu bom ambiente de negócios, atraiu investimentos privados bilionários e assim gerou a capacidade de fazer investimento público", comenta o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel.

Bruno Rezende/Portal MS Governador Eduardo Riedel acompanha evolução de obra em Ponta Porã

Riedel pontua que a segunda posição no ranking revela a direção seguida para realizar os investimentos estaduais. "Isto significa que o orçamento não está sendo consumido só para custeio, mas para melhorar a vida das pessoas. Permite gerar competitividade para os negócios, garantir infraestrutura de qualidade, em obras em rodovias, casas, escolas, hospitais, delegacias, habitação, dando o suporte necessário para o crescimento do Estado".

Um dos principais fatores que posicionam e qualificam as unidades federativas no comparativo é a solidez fiscal,fato que indica se o Estado mantém uma gestão fiscal responsável e os gastos financeiros com pessoas dentro dos limites permitidos, por exemplo. Podendo, desta forma, planejar investimentos em áreas estratégicas para evoluir na produtividade e promover o crescimento econômico.

Os eixos que constroem o levantamento são : Infraestrutura, Sustentabilidade Social, Segurança Pública, Educação, Solidez Fiscal, Eficiência da Máquina Pública, Capital Humano, Sustentabilidade Ambiental, Potencial de Mercado e Inovação.

De acordo com informações do Poder Executivo, Mato Grosso do Sul teve um aumento de 227% dos investimentos públicos estaduais nos últimos três anos, passando de R$ 996 milhões em 2020 para a marca de R$ 3,2 bilhões no ano passado. Salto que posiciona o Estado bem acima da média nacional, quando avaliado o investimento per capita (por habitante). As informações constam nos Dados do Tesouro Transparente e nos RREOs (Relatório Resumido da Execução Orçamentária) dos estados publicados em 2024.

O cenário favorável foi construído a partir de uma série de ações na gestão pública, entre elas reformas estruturantes (previdência e administrativa), mudanças tributárias, contenção de gastos e fomento ao bom ambiente de negócios, que permitiu a diversificação das cadeias produtivas e atração de R$ 76 bilhões de investimentos privados nos últimos 10 anos, sendo R$ 17 bilhões apenas no ano passado.

Na infraestrutura e logística os destaques são pavimentações que vão ligar regiões, impulsionar a economia regional e encurtar caminhos para escoamento da produção, turismo e desenvolvimento. Entre elas está a nova ligação entre Ribas do Rio Pardo e Camapuã, com asfalto das rodovias MS-357 e MS-338, que juntas somam mais de R$ 300 milhões. Esta região é o novo polo mundial de celulose, com a construção da fábrica da Suzano em Mato Grosso do Sul. Outro foco é o investimento bilionário em obras de infraestrutura urbana nas 79 cidades do Estado, tendo como objetivo asfaltar as vias públicas dos municípios.

No setor habitacional um dos destaques é o Programa “Bônus Moradia”, que permite auxilia a população a financiar a casa própria, ofertando o pagamento da entrada do imóvel, em subsídios de até R$ 25 mil. A iniciativa vai atender até 2,2 mil famílias. Também continuam os projetos do “Lote Urbanizado”, onde o Estado cede o terreno e entrega a base da casa para o futuro morador construir.

Na área social dois programas são protagonistas, entre eles o “Mais Social”, onde o Estado repassa R$ 450,00 por mês a famílias em vulnerabilidade, por meio de um cartão social. E o “Energia Social - Conta de Luz Zero”, onde a gestão estadual paga a conta de energia das famílias de consumo mensal até 220 kWh.