Alan Guedes é homenageado pelo comunidade japonesa

Rogério Vidmantas

Capital News



Divulgação Alan Guedes participou das comemorações de 116 anos de Imigração Japonesa no Brasil

O último domingo (18) foi de comemoração para a comunidade japonesa de Dourados e com homenagem ao prefeito Alan Guedes. Em evento na sede social do Clube Nipo-Brasileiro, foram comemorados os 116 anos de Imigração Japonesa no Brasil e, junto, os 60 anos da Associação Cultural Nipo-Brasileira Sul-Mato-Grossense - Rengokai e os 35 anos da Escola Modelo de Língua Japonesa de Dourados - Shizuko Iwashiro Shirota.

Alan Guedes foi um dos convidados de honra e estava acompanhado da sua companheira de chapa na disputa pela reeleição, a servidora municipal Keyla Sugihara Miranda. Também estavam com o prefeito Cleriston Recalcati, secretário de Desenvolvimento e Inovação, Francisco Kinho Chamorro, da Cultura, e o procurador-geral do Município, Paulo César Nunes.

Durante a programação, Alan participou ativamente e foi homenageado por sua contribuição para toda a colônia japonesa, não apenas de Dourados, mas sul-mato-grossense.

O prefeito compartilhou a honraria em suas redes sociais. “Gostaria de agradecer a homenagem recebida, é um privilégio pra mim estar ao lado de toda a Associação Cultural Nipo Brasileira de Dourados e do Mato Grosso do Sul. Continuem contando comigo para cuidar sempre da cultura e da memória nipônica da nossa região”, postou.