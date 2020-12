Três pessoas suspeitas de furto são presas em Jardim

ivulgação/PCMS Crimes foram realizados em menos de cinco horas

Setor de Investigações Gerais (SIG) da Primeira Delegacia de Polícia Civil de Jardim solucionou, em menos de 24 horas, dois furtos mediante fraude, prendendo três suspeitos em flagrante delito.

Primeiro furto mediante fraude ocorreu as 22h, de quarta-feira (9), quando dois suspeitos, um homem de 21 anos e um adolescente de 17 anos, subtraíram em benefício próprio uma motocicleta na Vila Angélica II. Segundo a Polícia Civil, a equipe, ao tomar conhecimento do delito, iniciou diligências conseguindo localizar os autores na manhã do dia seguinte em posse da motocicleta subtraída, motivo pelo qual deram voz de prisão em flagrante ao suspeito de 21 anos e conduziram o adolescente a Unidade Policial para esclarecimentos. O segundo furto mediante fraude ocorreu no início da tarde desta quinta-feira (10), quando dois suspeitos induziram a erro terceira pessoa tomando como sua a quantia de R$ 1.100.

Em menos de cinco horas a equipe do setor de investigações gerais da Primeira Delegacia de Polícia Civil identificou os dois suspeitos, conduzindo-os em situação de flagrante delito a Unidade Policial, bem como recuperou parte da quantia furtada.