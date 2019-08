Traficantes internacionais são alvo da PF em MS

Divulgação/PF Traficantes usavam navios para enviar a droga

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (27) a Operação Alba Virus, para desmantelar uma organização criminosa voltada ao tráfico internacional de entorpecentes, realizado por meio do modal marítimo. Os mandados são cumpridos nos estados de São Paulo (São Paulo, Santos e Guarujá), Santa Catarina (Itajaí, Balneário Camboriú), Mato Grosso do Sul (Campo Grande) e Bahia (Salvador).



Ação aconteceu após a prisão em flagrante realizada no Guarujá, no dia 20 de fevereiro de 2019, a PF identificou diversos integrantes da ORCRIM, bem como diversos bens móveis e imóveis adquiridos com o proveito da prática criminosa.



Com a análise dos celulares apreendidos, os agentes encontraram diversos vídeos nos quais os investigados aparecem ocultando grandes quantidades de cocaína em meio a cargas lícitas, em contêineres que embarcaram em navios com destino à Europa. Conforme a Agência Brasil, desde as primeiras horas da manhã, os policiais federais estão cumprindo 42 mandados de busca e apreensão e 18 de prisão temporária, expedidos pela 5ª Vara Federal de Santos. A Justiça decretou também o sequestro de mais R$ 23 milhões em imóveis.

Em nota a Policia Federal da Capital informou: "A Polícia Federal cumpriu hoje três mandados de busca e apreensão em Campo Grande/MS, no bojo de operação coordenada pela Delegacia da PF de Santos/SP, que combate o tráfico de drogas através dos portos . Os mandados foram expedidos pela 5ª Vara Federal de Santos/SP, tendo sido um mandado cumprido numa fazenda, localizada na rodovia MS 040; outro, numa casa no bairro Carandá Bosque e o terceiro mandado em uma empresa de fachada, numa casa no bairro Coopharádio. Nos locais, foram apreendidos grande quantidade de dinheiro, que ainda está sendo contado, joias e celulares"

Nome

A nome da operação, Alba Virus, em latim, que significa vírus ou veneno branco, faz referência à cocaína, substância entorpecente objeto do tráfico internacional praticado pela organização criminosa.



Os investigados vão responder pelos crimes de organização criminosa, tráfico internacional de entorpecente e associação para o tráfico, sem prejuízo de eventuais outras implicações penais que possam surgir com o descortinar das investigações.