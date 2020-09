Traficante é preso na área central da Capital

Divulgação/PCMS Caso aconteceu em Campo Grande

O Grupo de Operações e Investigação (GOI), prenderam um traficante de 18 anos, nas imediações da praça do Rádio, na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande, após denúncias anônimas.

Ao ser abordado, o jovem estava com uma quantia de skunk embalada em porções próprias para comercialização. Questionado ele alegou ser para seu consumo, contudo, os investigadores tinham conhecimento do local de armazenamento do restante do entorpecente, de modo que, ao perceber que o restante da droga seria relacionada a ele, o mesmo confessou a prática do delito e indicou um quarto de kitnet próximo ao local de abordagem como sendo seu depósito de drogas.

No local foram apreendidos quatro balanças de precisão, plástico filme e saquinhos para fracionar o entorpecente. Segundo a Polícia Civil, na casa da mãe do jovem os investigadores encontraram mais quatro porções de drogas, além de R$ 1 mil.

Ele foi detido e levado juntamente com entorpecente e apresentando à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro. Já o entorpecente foi entregue na Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar).