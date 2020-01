Suspeito de participar de roubo a supermercado é preso

Divulvação/Polícia Civil 1ª Delegacia de Polícia de Jardim

Na última segunda-feira (13) os policiais da 1ª Delegacia de Polícia de Jardim prenderam um suspeito de ter participado do roubo a um supermercado da cidade, ocorrido na semana passada.

A prisão do suspeito foi realizada na residência dele, na mesma cidade, onde foi encontrado pelos investigadores um revólver calibre 38, com quatro munições, que teria sido utilizado no crime, conforme a Polícia Civil. A arma estava escondida dentro de um colchão. A diligência contou com o apoio de policiais militares.

Em virtude de ter sido flagrado mantendo arma de fogo em sua casa, o homem foi preso também pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previsto no estatuto do desarmamento. A justiça decretou a prisão preventiva do indivíduo e a polícia civil continuará as investigações, com o intuito de identificar e prender os demais participantes do crime.