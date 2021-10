Suspeito de estupro é preso na Fronteira

E.B.F., 22 anos, foi preso pela Polícia Civil em Aral Moreira, acusado de estupro. Crime aconteceu na madrugada da última sexta-feira (1º).

A vítima teria estava tomando cerveja com uns amigos em uma residência e quando acabou a cerveja, o autor, E.B.F., 22 anos, a convidou para buscarem mais. De acordo com a Polícia Civil, no caminho da conveniência, o autor mudou o percurso e obrigou a vítima a entrar em meio às árvores.

Ela foi levada pelo autor até a linha internacional, em uma motocicleta de procedência paraguaia, junto à fronteira do Brasil com o Paraguai e foi obrigada a ter relações sexuais com o suspeito. Mesmo após o ato e temendo por sua vida, a vítima conseguiu fugir do criminoso e buscou ajuda.

Ainda na madrugada, foram realizadas buscas pelas forças de segurança local, porém, o autor só foi localizado no período da manhã. O criminoso tentou fugir, mas foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Aral Moreira. Posteriormente, o autor passou por audiência de custódia e nesta terça-feira (5), o juízo da 2ª Vara Criminal de Ponta Porã-MS, converteu a prisão em preventiva e o suspeito permanecerá recolhido no sistema prisional.

Serviço

Denúncias para a Delegacia de Aral Moreira podem ser feitas pelo número: (67) 3488-1270.