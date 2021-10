Suspeito de estelionato contra supermercado que é preso

No dia 14 de setembro, um indivíduo até então não identificado compareceu a um supermercado localizado no centro de Nova Andradina onde comprou diversos objetos, sendo que parte levou consigo e parte solicitou que fossem deixados em um endereço inexistente. Ele teria afirmado que pagaria a compra quando chegasse no local, contudo se evadiu com a compra que levou consigo, sem efetuar o pagamento.

De acordo com a Polícia Civil, os agentes já estavam investigando um caso semelhante e, com as novas informações disponibilizadas, iniciou diligências que resultaram na identificação do suspeito como sendo um homem de 56 anos.

Após a identificação, foi realizada comunicação às forças policiais da cidade, para sua localização, o que foi realizado pela Polícia Militar. Após ser entrevistado, ele confessou a prática criminosa e irá responder a Inquérito Policial pela prática, em tese, de estelionato.