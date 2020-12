SIG recupera bicicleta furtada em MS

Divulgação/PCMS Caso aconteceu na última quinta

Setor de Investigações Gerais (Sig) da Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo, com o apoio de um Sargento da Polícia Militar, recuperou uma bicicleta produto de furto, nesta quinta-feira (03).



A delegacia recebeu informação de que uma bicicleta teria sido furtada há dois dias, sendo trocada por drogas em uma boca de fumo no bairro Jabour. Conforme a Polícia Civil, o objeto estaria guardado no local, que pertencia a uma mulher de anos 18 anos, presa nesta madrugada por tráfico de drogas.



Diante dessas informações, os policiais voltaram na biqueira e acharam a bicicleta intacta, guardada no quintal do barraco. A bicicleta foi recuperada e deverá ser devolvida à vítima. A suspeita, além de tráfico, responderá também por crime de receptação.