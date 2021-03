SIG localiza traficante e apreende cocaína

Divulgação/PCMS Cocaína apreendida

Setor de Investigações Gerais (SIG) da 5ª Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande, prendeu um homem, de 24 anos, suspeito de tráfico de drogas no bairro Caiobá, em Campo Grande/MS. Além disso, 875 gramas de cocaína e uma balança digital foram apreendidas no local.



Após recebimento de informações sobre um possível indivíduo vendendo e mantendo em depósito certa quantidade de drogas , os policiais realizaram vigilância do local durante toda manhã, e em determinado momento optaram por bater palmas na residência. Segundo a Polícia Civil, os agentes foram recebidos por uma mulher de 27 anos que indagada a respeito da localização dos entorpecentes disse não possuir e autorizou a entrada da equipe. No momento em que a equipe adentrou o imóvel, visualizou o homem suspeito que também negou a presença no local.Policiais realizaram busca no interior do imóvel e localizou dentro da geladeira um recipiente de plástico, contendo a droga, e no quarto do indivíduo sob a cama foi encontrada uma balança digital pequena de cor cinza.



Após a localização da droga, o homem disse que pegou a droga como forma de pagamento pela venda de uma motocicleta, não sabendo indicar o nome da pessoa que lhe entregou, assumindo a propriedade da droga. Ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à 5º Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.