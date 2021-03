SIG localiza condenado por violência doméstica

Divulgação/PCMS SIG

Um homem de 32 anos, condenado pelo cometimento de crimes envolvendo violência doméstica, foi preso pelo agentes do Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo.



Segundo apurado, no ano de 2019, ele praticou vários delitos em face de sua companheira, tais como lesão corporal, ameaça, etc. De acordo com a Polícia Civil, ele foi processado criminalmente e, finalmente, condenado.



Neste ano, logo que saiu o mandado de prisão, a Polícia Civil realizou inúmeras diligências a fim de verificar o seu paradeiro. A Delegacia recebeu telefonema anônimo no sentido de que o sentenciado estaria trabalhando em uma obra no Bairro Parque Estoril.



Diante dessas informações, um investigador e um Delegado deslocaram-se até a obra onde localizaram o homem procurado. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia, local onde se encontra à disposição da Justiça.