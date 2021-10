PRF inicia operação Nossa Senhora de Aparecida

Polícia Rodoviária Federal (PRF) irá realizar a operação Nossa Senhora de Aparecida 2021 a partir desta sexta-feira (8) até a terça-feira (12), sem restrição de tráfego prevista para o período.

No Mato Grosso do Sul, às nove delegacias e 23 Unidades Operacionais da PRF reforçam a fiscalização no 4.078 quilômetros de rodovias federais, divididos em dez BRs.

Durante o feriado, historicamente há um aumento relevante do fluxo de veículos e de ônibus de passageiros nas rodovias federais, diante disto, a PRF reforça a fiscalização em todas as rodovias federais no Estado, principalmente nos locais e horários onde os índices de criminalidade e acidentalidade têm mais incidência, para garantir aos usuários das rodovias federais mais segurança, conforto e fluidez do trânsito. De acordo com a PRF, entre os focos de fiscalização das equipes estão a alcoolemia ao volante, as ultrapassagens indevidas e o não uso de dispositivos de segurança – cinto de segurança e capacete.

Balanço em 2020

Em 2020, durante a Operação Nossa Senhora, foram registrados 30 acidentes, sendo 9 considerados graves. Ao todo, 38 pessoas ficaram feridas e 4 foram a óbito no local do acidente. Foram totalizados 1.581 autos de infrações gerais.

A PRF realizou 86 testes com o bafômetro – etilômetro nas rodovias federais do MS; 22 motoristas foram flagrados em fiscalizações com o etilômetro; 3 motoristas foram presos.

Durante os 5 dias de operação, a PRF apreendeu mais de 3,8 toneladas de maconha. 51 Kg de cocaína também foram apreendidos e 3 veículos foram recuperados.