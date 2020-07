PRF apreende uma tonelada de maconha em caminhão

Divulgação/PRF Caso aconteceu nesta terça-feira

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 1.008 Kg de maconha e 88 Kg de skunk, em Jaraguari, nesta terça-feria (21). Caso aconteceu no km 540 da BR-163, quando flagraram um caminhão Ford/Cargo, placas de Anápolis (GO), em alta velocidade e ultrapassando em local proibido. A equipe realizou a abordagem do veículo.

De acordo com a PRF o motorista de 30 anos, deu informações contraditórias sobre os motivos da viagem, levantando as suspeitas da equipe. Na Unidade Operacional da PRF em Jaraguari, os policiais realizaram uma vistoria minuciosa no veículo e encontraram um fundo falso no baú. Dentro, estavam escondidos 1.008 Kg de maconha e 88 Kg de skunk.

Com o flagrante, o condutor confessou ter recebido o caminhão com a droga em Coronel Sapucaia (MS) e que viajaria até Goiânia (GO). Pelo transporte, disse que receberia R$ 3 mil. Ele foi preso e encaminhado para a Polícia Civil em Jaraguari (MS), junto com o caminhão e o ilícito.