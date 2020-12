PRF apreende mais de 1 tonelada de maconha em caminhão

Divulgação/PRF Caso aconteceu na quarta-feira

Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 1,2 tonelada de maconha escondida em fundo falso de um caminhão abandonado num posto de combustível na BR 267, em Nova Alvorada do Sul, nesta quarta-feira (17).

Os policiais estavam em patrulhamento rotineiro quando observaram um caminhão VW/7.90 s estacionado de maneira incomum no pátio de um posto de combustível. Segundo a PRF, quando os policiais abordaram, verificaram que a chave do veículo estava na ignição e não havia nenhum ocupante.

Com a suspeita de algum ilícito no automóvel e resolveram realizar uma busca mais detalhada. No baú do caminhão, eles encontraram um fundo falso, com quase 1m de comprimento. Dentro deste fundo, havia 1281kg de maconha. Veículo e a droga foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil local.