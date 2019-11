PRF apreende 400 mil maços de cigarros contrabandeados

Divulgação/PRF Motorista não informou o destino do contrabando

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu no último domingo (03) em Eldorado (MS) 400 mil maços de cigarros contrabandeados. Ação aconteceu no km 38 da BR-163, os agentes abordaram um caminhão M.Benz/LS 1941, placas de Ampére (PR), atrelado a um reboque com placas de Francisco Beltrão (PR).

De acordo com a PRF, o motorista, de 24 anos, disse primeiramente que estava viajando sem carga, porém ao solicitar que abrisse o reboque, o homem confessou que transportava cigarro contrabandeado. No compartimento de carga, foram encontradas 800 caixas do ilícito. O condutor não quis dar informações de origem e destino do contrabando, nem mesmo o quanto receberia pelo serviço.

O preso foi encaminhados à Polícia Federal em Naviraí (MS) e os veículos com os cigarros para a Receita Federal em Mundo Novo (MS).