Policiais recuperam motocicleta furtada após perseguição

Investigadores do Setor de Investigações Gerais da 5ª Delegacia de Polícia localizaram um suspeito pelo furto de uma motocicleta, na região do bairro Piratininga. Caso aconteceu durante diligências, os policiais avistaram um indivíduo pilotando uma motocicleta Honda Biz, de cor verde, que ao avistar a viatura policial fez uma manobra rápida e retornou pela via em que estava.

Segundo a Polícia Civil foi acionado sinal sonoro da viatura, no entanto o indivíduo não obedeceu a ordem de parada e continuou em fuga, sendo realizado acompanhamento tático. Ao perceber que seria alcançado pela equipe policial, o suspeito abandonou a motocicleta e se embrenhou em uma mata localizada as margens de um córrego da região, o qual é margeado pela rua Jorge Chaia.

A equipe de Investigadores realizou busca pelo individuo, porém não foi possível sua localização, e após realização de checagem da placa, constatou-se que motocicleta havia sido furtada na data anterior. Veículo foi apreendido e conduzido até a 5ª Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.