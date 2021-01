Polícia Militar apreende 7 mil óculos de sol e pneus

Divulgação/Policia Civil Além dos óculos, o autor ainda transportava 04 unidades de pneus

Nesta terça-feira (12), durante ronda dos Policiais Militares do Distrito de Nova Itamarati/4BPM, abordaram um veículo GM/Astra, de cor preta, que era conduzido por um cidadão de 39 anos de idade.

Ao solicitarem os documentos do condutor, os policiais visualizaram certo volume, coberto com um tecido de cor escura no banco traseiro. De acordo com a Policia Civil, questionaram o condutor acerca do conteúdo dos volumes e este disse que transportava 7 mil unidades de óculos de sol e confirmou ter adquirido a mercadoria no país vizinho (Paraguai). Além dos óculos, o autor ainda transportava 04 unidades de pneus adquiridos no Paraguai. Diante dos fatos, a mercadoria foi apreendida e será encaminhada ao pátio da Receita Federal em Ponta Porã.