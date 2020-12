Polícia Federal prende estelionatários em SP

Divulgação/PF Operação foi deflagrada nesta segunda

Polícia Federal deflagrou nesta segunda-feira (07) com o apoio do Batalhão de Ações Especiais de Polícia Militar ( BAEP), deflagrou nesta segunda-feira (07) a Operação Cheaters para prender uma quadrilha especializada em falsificar documentos e sacar benefícios sociais, como PIS - Programa de Integração Social e Seguro-Defeso (benefício pago ao pescador artesanal), das vítimas.



O prejuízo apurado até o momento é de mais de R$ 150 mil. De acordo com a Polícia Federal, são mais de 60 policiais que estão cumprindo 10 mandados de prisão e 12 mandados de busca e apreensão expedidos pela 2ª Vara Federal em Ribeirão Preto.

As investigações se iniciaram quando um dos integrantes da quadrilha foi preso depois de realizar um saque fraudulento.



Os investigados poderão responder pelos crimes de Falsificação de Documento Público, Associação Criminosa e Estelionato, cujas penas, somadas, ultrapassam 10 anos de reclusão.