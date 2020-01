Polícia fecha boca de fumo perto de escola

Divulgação/Polícia Civil Delegado pediu a prisão preventiva do traficante

Ponto de venda de entorpecente próxima uma escola e um Centro de Educação Infantil (CEIM), foi fechado na última quinta-feira (30). Caso aconteceu no Bairro Cachoeirinha, em Campo Grande.

Durante investigações promovidas para apurar denúncias de venda de drogas a Polícia Civil efetuou a apreensão de 230 gramas de cocaína e 500 gramas de pasta base, bem como prendeu um indivíduo de 39 anos em flagrante.

Conforme as informações da polícia a droga, com alto grau de pureza, estava escondida no interior de um computador, sendo necessário desmontar esse equipamento para encontrá-la. Dentro do bolso de um terno, os investigadores encontraram mais cocaína e uma balança de precisão. Indivíduo foi autuado pela prática do crime de tráfico de drogas com o aumento de pena por ter ocorrido nas imediações de instituição de ensino.

Chamou a atenção dos policiais o alto grau de pureza das drogas, situação incomum de ser encontrada em “bocas de fumo”, onde, em regra, já foi realizado um processo de mistura das substâncias com o intuito de aumentar o lucro dos traficantes. A droga apreendida renderia, no mínimo, duas mil “paradinhas” de pasta base e novecentos e trinta de cocaína.