Polícia esclarece homicídio e suspeito é preso em MS

Divulgação/PCMS Caso aconteceu dia 16 de dezembro

No dia 16 de dezembro, a Polícia Civil em Miranda foi informada a respeito de um homicídio ocorrido no Centro do Município, às margens da BR 262. A equipe chegou ao local, visualizando a vítima fatal que teria sido morta a pedradas.

Os policiais civis também constataram que um suposto autor, que teria sido alvo de linchamento por populares, estava detido pela PM. Todavia, não haviam mais informações da autoria do detido. Segundo a Polícia Civil, a equipe realizou diligências e identificou três testemunhas do homicídio, encaminhando-as à Delegacia, onde o autor confessou a prática do delito, explicitando que o motivo do crime foi uma discussão por disputa de bebida alcoólica.

Inicialmente, o autor se identificou como E.A.P., todavia não possuía documento de identificação. Por isso, a autoridade policial requisitou a presença da perícia papiloscópica, que constatou que o autor mentiu sua identificação e que, na verdade, se tratava de outro indivíduo. O autor do homicídio foi autuado em flagrante por homicídio qualificado pelo motivo fútil e por falsa identidade. Também foram identificados os autores das lesões resultantes do linchamento ao homicida, que responderão por lesão corporal dolosa em procedimento próprio.