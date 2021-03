Polícia Civil desencadeia operação Mirante do Paxixi

Divulgação/PCMS Operação Paxixi



A 1ª Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana desencadeou a operação denominada “Mirante do Paxixi”. A ação tinha como alvos, oito indivíduos, que, conforme investigações preliminares, eram os responsáveis pela comercialização de entorpecentes do Distrito de Camisão, Aquidauana.



Conforme a Polícia Civil, no total foram presos quatro pessoas, apreendidos dois veículos, uma arma de fogo, 41 munições, balança de precisão, dinheiro em espécie, tabletes de substância análoga à maconha e pequenas porções da mesma droga embaladas para a venda.



Um dos indiciados presos na operação era apontado como principal responsável pelo o tráfico de drogas no referido distrito. Ademais, moradores locais apontavam o suspeito como indivíduo que ostentava arma de fogo a fim de amedrontar os moradores locais.



Ação contou com três delegados, 30 investigadores, 6 viaturas e um drone, das Delegacias de Aquidauana, Anastácio, Miranda, Dois Irmãos do Buriti e Bodoquena, para o cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão.



A operação “Mirante do Paxixi”foi desencadeada após diversas denúncias anônimas que indicavam aumento da criminalidade gerado pelo crime de tráfico de drogas no local.