Polícia apreende 58 quilos de cocaína em rodovia

Divulgação/Polícia Civil Entorpecente estava escondido dentro de um tanque

Nesta quinta-feira (23) policiais apreenderam quase cinco quilos de cocaína, no km 602 da BR 262, no município de Miranda. Também no município os agentes apreenderam 50kg de cocaína, ocultados em um caminhão, marca Mercedes Benz, com placas de Ribeirão Corrente/SP. A droga era transportada por um homem de 42 anos que foi autuado e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Miranda.

A ação foi durante Operação Tribus. Conforme a Polícia Civil, as equipes abordaram um ônibus de transporte de passageiros que seguia no sentido Corumbá x Campo Grande e apreenderam quase cinco quilos de cocaína.

Os policiais localizaram a droga após identificarem uma passageira de 39 anos, de nacionalidade boliviana, que apresentou bastante nervosismo e informações desconexas sobre os motivos e destino de sua viagem.

Em vistoria mais minuciosa, foi possível averiguar que a mulher trazia, em um fundo falso de sua mala, 10 tabletes de cocaína, envolvidos com uma fita branca, totalizando aproximadamente 4,4kg.

Ao ser questionada sobre a droga, a autora informou que pegou a mala em um hotel em Porto Quijaro/Bolívia de uma mulher, disse não saber seu nome e que teria que entregar a mala a uma pessoa em Santa Rosa-RS, não sabendo quem era, e que essa pessoa entraria em contato quando chegasse na cidade, que receberia entre 500 e 1.000 dólares pelo transporte do entorpecente.

Nas mesmas circunstâncias, os policiais identificaram outro passageiro, um homem de 38 anos, também de nacionalidade boliviana, que trazia escondidos em sua mala 10 tabletes de cocaína, totalizando aproximadamente 4.3 Kg.

Ele disse que pegou a bagagem também em Porto Quijaro/Bolívia e que teria que entregar a uma pessoa em Campo Grande, não sabendo quem seria, e, que pelo transporte, receberia entre 500 e 1.000 dólares. Ambos foram encaminhados à Polícia Federal em Campo Grande, pois ficou caracterizado o tráfico de drogas internacional.