PM realiza formatura mais de 210 policiais militares

Polícia Militar

Nesta quinta-feira (23) a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul realizou uma formatura de 220 policiais militares e de mais quatro bombeiros militares no Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS).

O curso é destinado a 2º e 3º sargentos e considerado como um pré-requisito para habilitação à ascensão ao 1º sargento e subtenente em suas respectivas corporações. De acordo com a assessoria, o evento foi transmitido online, em razão da pandemia do Covid-19, que ocorreu na sede do Comando-Geral da PMMS, em Campo Grande.

Para o comandante-geral da PMMS, coronel Marcos Paulo Gimenez, o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos é uma ferramenta importante para o desenvolvimento da carreira dos militares e que devido a pandemia, precisou passar adaptações em razão do Covid-19. “Fizemos uma nova formatação no curso de aperfeiçoamento que impediu que houvesse a propagação do vírus e de certa forma oportunizou a economicidade. O curso à distância permitiu que os alunos pudessem fazer em família”.

Em sua fala o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, também foi homenageado pela turma de formandos, e que representou o governador Reinaldo Azambuja, parabenizou os formandos que agora estão habilitados para ocupar um novo posto na carreira da PM, com objetivo de contribuir com a segurança pública do Estado.

“O governador Reinaldo Azambuja me incumbiu de agradecer por tudo o que o senhores e senhoras têm feito por Mato Grosso do Sul em um momento de pandemia, em que muitos integraram os postos de fiscalização nas barreiras sanitárias, dia e noite, cuidando da saúde da nossa população. Missão nova que executaram e executam com excelência. Quando investimentos em novas viaturas, armas, EPI (Equipamento de Proteção Individual), melhorias nas instalações, nós estamos querendo apenas retribuir aos irmãos que estão na ponta. Mas tenho certeza que vamos superar mais essa batalha”, pontua Videira.