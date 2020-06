Pitbull escapa e ataca cachorro e menina em MS

Tamanho do texto

Divulgação/Polícia Militar Caso aconteceu na última terça-feira

Após escapar um cachorro da raça Pitbull atacou outro animal e uma menina de 13 anos. Caso aconteceu por volta das 17h desta terça-feira (16), no Bairro Morada do Sol em Rio Brilhante.

O animal escapou da residência da proprietária aproveitando portão aberto e passou a atacar vizinhos. Um dos vizinhos relatou que sua filha de 13 anos estava na varanda da casa com o cachorro de estimação da família quando o Pitbull entrou e atacou o animal, a menina foi tentar salvar seu cachorro e também foi mordida na mão direita, conforme o site Rio Brilhante em Tempo Real.

A menina foi socorrida para o hospital de Rio Brilhante onde recebeu atendimento e foi liberada. Segundo seu pai o ferimento não foi grave. Já o cachorrinho atacado foi levado a uma clínica veterinária. Os policiais conseguiram colocar o animal de volta na residência e trancaram o portão.

Dona do animal não foi localizada no ato da ocorrência, mas de acordo com informações ela vai comparecer a delegacia para esclarecimentos. O caso foi registrado como omissão de cautela ou condução de animais.