Pistola de agente federal é recuperada

Deurico/Capital News Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos (Derf), em Campo Grande

Uma pistola 9mm, da marca Glock, de um agente da Polícia Federal foi recuperada pelos Policiais Civis da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos (Derf). Um homem de 22 anos foi preso suspeito do crime.

A arma foi subtraída após o furto à residência da agente, juntamente com eletrônicos e outros objetos pessoais, conforme a Polícia Cívil.

Os policiais identificaram o acusado durante trabalho investigativo para apuração do crime. Após ser localizado em uma residência no bairro Panorama, ele foi entrevistado e acabou por confirmar sua participação no furto. Em seguida, os investigadores identificaram o local onde a arma havia sido escondida, no telhado da residência. A arma em avaliada em cerca de R$ 10 mil foi apreendida e será restituída a seu proprietário.