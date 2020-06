Pastor que matou irmão é condenado a 18 anos de prisão

ABC Color Pastor paraguaio Galeano Giménez

O pastor paraguaio Galeano Giménez foi condenado a 18 de prisão pelo assassinato do próprio irmão, Silvino Giménez. Crime aconteceu em junho de 2016 em Karapa’i. Já o julgamento no Tribunal de Sentença de Pedro Juan Caballero.

No dia do crime os irmãos estavam ingerindo bebidas alcoólicas dentro de casa quando acabou ocorrendo uma discussão e o pastor pegou um pedaço de madeira e deu várias pancadas na cabeça e também no corpo do seu irmão.Conforme o site ABC Color durante o julgamento Galeano pediu desculpas. “Peço desculpas a Deus, meus parentes e sociedade e peço ao tribunal uma oportunidade de reconstruir minha vida”, disse o pastor. Ele vai cumprir a pena na Penitenciária de Pedro Juan Caballero.