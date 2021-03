Para defender a mãe, criança esfaqueia padrasto

Divulgação/Polícia Civil Viatura PCMS

Durante a madrugada desta quarta-feira (24), um homem de 29 anos foi esfaqueado pelo enteado de 12 anos. Caso aconteceu no Jardim Columbia, em Campo Grande. Jovem teria esfaqueado o padrasto para defender a mãe.



Segundo informações da polícia, a vítima teria iniciado uma discussão com a companheira, quando a criança teria visto e pegou uma faca, desferindo um golpe no abdômen do lado esquerdo.



A vítima que foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para a unidade de saúde. Policiais foram até a residência da mulher, mas não encontraram nada. Caso foi registrado como lesão corporal dolosa.