Novo golpe faz clonagem do WhatsApp

Reprodução/ AFP Fique atento para ligações pedindo códigos de SMS

Golpe de clonagem de WhatsApp tem ganhado força nesta semana. O número de ocorrências aumentou consideravelmente, onde criminosos tentam clonar o aplicativo, para pedir dinheiro “emprestado” para os conhecidos da vítima.

O bandido tenta conseguir um código que dá acesso ao WhatsApp enganando a vítima. Entre as táticas estão, ligações fazendo convites para festas, ofertas de reservas em restaurantes, super promoções, entre outros.

Somente na última semana, foram relatados três casos de “sequestro” do aplicativo por anunciantes na Americanas, o criminoso se passa por atendente do site, afirmando precisar do código para autenticar o anúncio e então começa a pedir dinheiro para todos os contatos, se passando pela vítima.

Para se proteger desse tipo de ação, nunca se deve dar informações pessoais ou códigos em ligações ou conversas por mensagens.

O crime se configura em estelionato e pode ter 1 a 5 anos de reclusão, além de multas. Em caso de desconfiar que foi vítima do crime, faça imediatamente uma denúncia em uma unidade policial, quanto mais rápido, maior a chance de identificar o estelionatário.