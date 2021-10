Novas doses da Pfizer chegam nesta quinta em MS

Tamanho do texto

Edemir Rodrigues/Portal MS Doses da vacina contra a covid-19

Novas doses da vacina Pfizer chegaram nesta quinta-feira (7) em Mato Grosso do Sul. A Secretaria de Estado de Saúde (SES) recebe 37.440 doses do imunizante às 17h35 no voo LA-3153.

Nesta quinta-feira, a SES também irá distribuir aos municípios 78.555 doses das 106.500 doses que chegaram ao Estado nesta terça-feira (5). Os municípios irão retirar 52.650 doses da vacina da Pfizer e 25.905 doses da Astrazeneca. O restante das doses vai continuar armazenadas na Coordenadoria Estadual de Vigilância Epidemiológica. As 37.440 doses da vacina da Pfizer irão ficar armazenadas e só serão distribuídas aos municípios após o dia 13 de outubro, ainda sem definição de data, segundo a secretaria de saúde.

Por possuírem estoque de imunizantes para continuarem a aplicação de vacinas, os municípios de Anaurilândia, Aquidauana, Aral Moreira, Paraíso das Águas, Paranhos, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Terenos e Tacuru não vão receber doses da Pfizer e da Astrazeneca. Os municípios de Coronel Sapucaia, Japorã, Miranda, Rio Brilhante e Rochedo deixam de receber doses da vacina Pfizer. Os municípios de Sidrolândia e Ivinhema deixam de receber doses da vacina Astrazeneca.