Mulher é esfaqueada pela própria filha

Uma mulher de 38 anos foi vítima de esfaqueada em Tacuru, na noite de domingo (5), pela filha de 22 anos. A vítima ainda pode ter sido infectada pelo novo coronavírus (Covid-19).

De acordo com o depoimento do marido da vítima, os motivos da agressão não foi identificado. A polícia foi acionada e no local encontraram a mulher com um corte grave no rosto sendo atendida por um médico. Caso foi registrado na delegacia e a vítima foi internada.