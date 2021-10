Motorista tenta fugir da PRF e acaba preso

Tamanho do texto

Divulgação/PRF Caso aconteceu nesta quarta-feira

Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 265 Kg de maconha, nesta quarta-feira (6), em Jardim. O motorista, de 35 anos, confessou ter recebido o ilícito em Bela Vista e que deveria viajar até Campo Grande.

Os policiais fiscalizavam na BR-060, quando avistaram o condutor de um VW/Gol, com placas de Belo Horizonte (MG), realizando uma manobra suspeita ao avistar a viatura. Conforme a PRF, a equipe abordou o veículo e encontrou vários tabletes de maconha no porta-malas do carro. O preso, o veículo e a droga foram encaminhados para a Polícia Civil em Jardim.