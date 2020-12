Motorista embriagado é preso após atropelar criança

Divulgação/Polícia Militar Polícia Militar

Um homem de 33 anos foi preso por embriaguez ao volante, após ele atropelar uma criança e tentar fugir do local do acidente. Caso aconteceu na véspera de natal em Anaurilândia.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram acionados à deslocar até Rua Uruguaiana, onde uma mulher relatou que um veículo VW Gol de cor preta havia atropelado seu filho, e que o condutor estaria tentando fugir sem prestar socorro.

A saiu em deslocamento e se deparou com o veículo, procedendo com a abordagem. Ao solicitar a documentação e indagar o condutor, os policiais perceberam que ele estava embriagado, pois apresentava forte odor etílico, vermelhidão nos olhos e dificuldade no equilíbrio. Latas de cerveja foram encontradas no assoalho do carro e apreendidas. O homem confessou que estava bebendo cerveja desde às 12h. Acusado foi preso e levado para a delegacia. A criança foi socorrida ao pronto socorro e permaneceu sob cuidados médicos.