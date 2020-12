Motociclista morre ao colidir com placa de sinalização

Divulgação/Jornal da Nova Acidente aconteceu neste sábado

Rafael de Araújo Bacci, de 19 anos, conduzia uma motocicleta Honda/150 Fan, quando ao realizar a conversão da rotatória na entrada de Batayporã, pela MS-134, perdeu o controle, bateu em uma placa de sinalização. Ele acabou morrendo no local. Caso aconteceu na madrugada deste sábado (26).

Por conta do impacto violento, ele acabou morrendo no local, segundo o Jornal da Nova. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas quando os socorristas chegaram constataram que o jovem já tinha morrido. Amigos relataram que a vítima saiu do trabalho por volta das 18h e não compareceu em casa, só receberam a notícia por volta das 3h50 do acidente.