Menina de 11 anos é internada após consumir drogas com ‘namorado’

Tamanho do texto

Divulgação/Sidrolândia Unidade de Atendimento Comunitário de Sidrolândia

Após uma menina de 11 anos e o seu suposto namorado de 20 anos, darem entrada na Unidade de Pronto Atendimento em Sidrolândia, na noite desta segunda-feira (26), depois de usar drogas que teriam sido fornecidas por seu suposto ‘namorado’.



A Polícia Militar foi acionada e após conversa com o casal, eles apresentaram uma versão supostamente “combinada”, foi então que os militares obtiveram o endereço junto à menor onde o caso teria ocorrido, para tentar descobrir ser pelo local existiam mais crianças fazendo uso de drogas.



O local apontado foi a uma residência no Bairro Sidrolar, segundo o Site Sidrolândia News, após consulta com os responsáveis pelo local, nenhuma criança foi localizada, mas sim a pessoa de Thalis Guinter Ambrosio Pereira de 29 anos, que após consulta existia contra ele passagem por porte ilegal de arma de fogo, receptação, desordem, furto e ainda um mandado de prisão em aberto na cidade de Terenos. Os envolvidos foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia, para os devidos procedimentos cabíveis.