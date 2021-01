Mais de 10 tonelada de drogas foram incineradas

Divulgação/ Polícia Civil

A Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico) realizou a incineração de entorpecentes apreendidos pela unidade. Foram incinerados aproximadamente 10.442.962,40 kg de maconha e 90.883,30 kg de cocaína. As drogas são provenientes de apreensões de todas as forças de segurança do município de Campo Grande.

O ato foi realizado no frigorífico JBS Friboi, Vila Nova Campo Grande, saída para Aquidauana, e contou com a presença do Ministério Público, Vigilância Sanitária e IALF.

Estiveram presentes ao ato de incineração, como manda a lei, Delegados e equipes da Denar, Promotor de Justiça, Peritos Oficiais do IALF e Fiscais da Vigilância Sanitária. Em virtude do período de pandemia, todas as medidas de prevenção foram tomadas. Essa incineração é a 1ª realizada pela Denar no ano de 2021.