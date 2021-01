Jovem de 18 anos é presa por tráfico

Polícia Militar

Na terça (05), em Paranaíba (MS) Policiais militares do 13º Batalhão realizaram, a prisão de uma mulher, de 18 anos, que traficava drogas no Jardim América, em Paranaíba. A equipe policial recebeu informação, através do telefone 190, de que moradores estariam fazendo uso de droga numa casa situada na Rua Antônio Bergantini, no Jardim América.

Os policiais foram até a residência e verificaram que se tratava de residência apontada por denúncias como ponto de comércio de drogas, ainda avistaram uma mulher fumando um cigarro de maconha na porta do imóvel.

Diante do flagrante delito, a equipe policial adentrou o imóvel e a mulher que fazia uso da droga acabou por confessar que havia mais porções de maconha na casa. Foi realizada busca pelo local, sendo localizadas mais três porções de maconha.

De acordo com a assessoria, ao ser indagada sobre a existência de mais substâncias alucinógenas, a mulher confessou que havia mais droga em sua bolsa, onde os policiais encontraram o invólucro contendo 24 pequenas porções de crack e vinte reais em dinheiro.

A suspeita confessou que realizava ali o comércio de crack, vendendo cada porção pelo valor de dez reais. Os policiais militares deram voz de prisão a jovem, a qual foi entregue na delegacia de Polícia Civil.