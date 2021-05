Investigação resulta na apreensão de drogas enviadas pelos Correios

Divulgação/PC Caso aconteceu no Acre

Polícia Civil do Estado do Acre, por meio da Denarc/AC, com apoio da Draco/AC, realizou operação policial para reprimir o tráfico de drogas no município de Rio Branco/AC. A operação se iniciou a partir de uma investigação Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico do Estado do Mato Grosso do Sul (Denar/MS) com o apoio da Coordenação de Segurança Corporativa dos Correios que logrou êxito em prender um narcotraficante de Campo Grande que enviava drogas, via Correios, para diversos municípios do Brasil.



Segundo a Polícia Civil, de posse das informações de que uma carga de entorpecente fora encaminhada para a capital do Acre, as equipes da Polícia Civil Especializadas, prenderam três homens de 18, 20 e 42 anos, que receberam a droga via correios para revender no município. Foi apreendido 7,2kg de maconha, divididos em 16 tabletes da droga, que estavam escondidos em uma caixa de som. O trio foi autuado em flagrante por Tráfico de Drogas.

Em março a Denar e os Correios apreendeu 521 micropontos de LSD, 302 comprimidos de ectasy, 16 porções e dois pés de maconha, além de dinheiro e balanças de precisão, com um jovem de 23 anos.



Já no dia 29 de abril, foram apreendidos 1,170 quilo de maconha em uma bucha, também chamada de skunk. Entorpecente estava escondido em travesseiros e seria despachado para vários estados.



Em maio foram interceptados 242kg de maconha em tabletes, bucha e haxixe, ação teve a prisão do responsável pela droga e um de seus “entregadores”.



