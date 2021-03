Idosa é presa após furto de R$ 300 mil em joias

Divulgação/PCMS Policiais cumpriram mandado de busca e apreensão

Setor de Investigações Gerais (SIG) da 1ª Delegacia de Polícia de Jardim, identificou uma mulher de 60 anos como autora do furto de joias e relógios avaliadas em mais de R$ 300 mil.



Conforme as investigações da Polícia Civil, a mulher trabalhava como empregada doméstica na casa da vítima oportunidade em que furtou mais de 90 peças de joias, semijoias, relógios e bijuterias, as quais a suspeita ostentava nas redes sociais.



Durante busca e apreensão judicial, a equipe de policiais civis encontrou na casa da suspeita algumas peças que foram reconhecidas pela vítima como sendo de sua propriedade e pedras que indicam que a suspeita desmontava as joias para vender apenas o ouro. As diligências investigativas irão continuar para identificar possíveis receptadores que tenham adquirido as joias furtadas.