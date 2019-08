Homens são presos após trocarem tiros

Tamanho do texto

Divulgação/Polícia Civil Autores foram internados e permanecem sob escolta

O Grupo de Operações e Investigação prenderam Marcos Roberto Da Silva Oliveira, 37 anos e Ananias Branco Martins , 40 anos, após os disparem um contro o outro, na última quinta-feira (29).

Divulgação/Polícia Civil Caso aconteceu na última quinta-feira (29)



Ao chegar no local os investigadores se depararam com um indivíduo sendo carregado na garupa de uma moto sem capacete e com sangue nas vestes. Conforme a assessoria durante a abordagem os policiais verificaram que Marcos, vítima da tentativa de homicídio, tinha um mandado de prisão. A vítima ser encaminhada para a Santa Casa.



Durante a investigação os policiais identificaram o autor dos disparos. Ananias também teria sido alvejado por Marcos, e por meios próprios, se deslocou até o Hospital Regional. Ambos foram autuados em flagrante delito pela autoridade policial da Depac Piratininga pelo crime de Tentativa de Homicídio. Eles permanecem internados nos respectivos locais de atendimento sob escolta policial.