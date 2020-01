Homem que participou de roubo a supermercado é preso

Mais um suspeito de ter envolvimento com o roubo à mão armada cometido contra um mercado na cidade de Jardim, no dia 7 de janeiro deste ano, foi preso nesta quinta-feira (16).

A ação foi realizada pelos investigadores da 1ª Delegacia de Polícia de Jardim, com apoio de policiais militares do 11º BPM. Conforme a Polícia Civil, na ocasião, dois homens invadiram o comércio, em posse de armas de fogo, renderam os funcionários e levaram cerca de R$ 5 mil em espécie. De acordo com a proprietária, toda a ação levou aproximadamente três minutos.

Os policiais conseguiram capturar um dos suspeitos em uma fazenda na zona rural de Guia Lopes das Laguna. A investigação apontou que ele teria fornecido as armas utilizadas no crime, bem como teria levado os autores do roubo até o estabelecimento comercial em seu veículo, além de ter ajudado na fuga dos criminosos. As investigações continuam, objetivando a identificação e a prisão de outros envolvidos no crime.