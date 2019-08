Homem que escapou do tribunal do crime é preso pela Derf

Rafael Gaijim/arquivo Capital News Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos (Derf), em Campo Grande

Nilson Thiago dos Santos Flores, 21 anos, é acusado de diversos roubos no Jardim Colúmbia, em Campo Grande, foi preso por policiais da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos(Derf ) nesta quinta-feira (22). Nilson foi salvo pela Polícia Militar momentos antes de ser executado, pelo ‘Tribunal do Crime’. Após esse fato, ele fugiu de Três Lagoas e passou a praticar roubos em Campo Grande.



Conforme a Derf, as investigações iniciaram após recebimento de denúncias de que um homem estaria praticando vários roubos e atacando vítimas, no Colúmbia. Em consultas aos sistemas de segurança da Polícia Civil, foram localizadas duas ocorrências de roubo em desfavor do acusado.



No primeiro caso, armado com um facão e uma agulha de narguilé, Nilson teria desferiu vários golpes contra a vítima, um homem de 30 anos, quando este chegava em casa na Rua Luiz Carlos Siufi. As agressões teriam ocorrido porque ao perceber que seria roubada, a vítima jogou o aparelho celular na casa de um parente.



No segundo roubo, registrado em 4 de agosto, Nilson teria investido de mãos limpas contra a vítima, um rapaz de 22 anos, que foi abordada na Rua Uraca. Mesmo tendo êxito no roubo do celular e carteira da vítima, o acusado teria ido até a casa onde mora, se armado com ferramentas pesadas e saído à procura do rapaz pelo bairro, com o intuito de matá-lo.



Hoje ao ser localizado em sua residência, Nilson confessou a prática de ambos os roubos aos policiais da Derf, que ainda foram levados por ele até o receptador, um adolescente, que foi intimado para comparecer na Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude (Deaij), para ser ouvido.



Além de um aparelho celular, foi apreendida na posse de do suspeito, a CNH de uma das vítimas. Conforme a assessoria da Polícia Civil, nas declarações prestadas à Derf, as vítimas afirmaram que Nilson sempre foi muito violento e agressivo.