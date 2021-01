Homem matou patrão após ele mandar mensagem pra sua esposa

Reprodução/WhatsApp

A Polícia Civil, através do Grupo Operações e Investigações (Goi), localizaram e prenderam um homem, de 22 anos, suspeito de ser o autor do homicídio do comerciante Hugo Gonçalves, ocorrido no dia 04 de janeiro, em frente a sua conveniência, no bairro Vila Danúbio Azul, em Campo Grande.

De acordo com a Polícia Civil, os investigadores localizaram o homem escondido em uma casa no bairro Caiobá, em Campo Grande. Após a prisão, o suspeito confessou o crime e disse que matou o comerciante porque ele teria mandado mensagens para sua esposa.