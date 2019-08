Homem encontrado ferido a tiros morre no hospital

Tamanho do texto

Google Street View/Reprodução Delegacia Regional de Polícia de Naviraí

Após ser encontrado ferido a tiros na porta de um apartamento do Condomínio Nelson Trad em Naviraí, Juliano Lopes Machado, 26 anos, morreu na Santa Casa de Campo Grande na última segunda-feira (26).



A vítima foi ferida com três tiros. O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado. Segundo o site Tá Na Mídia Naviraí, Juliano foi encaminhada para a Santa Casa de Campo Grande por conta da gravidade dos ferimentos, mas não resistiu e morreu.



A Polícia Militar fez buscas pelo autor do crime que ainda não foi encontrado.O caso é tratado como homicídio simples e investigado pela 1ª Delegacia de Polícia Civil da cidade.