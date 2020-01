Funcionário furtava medicamentos da Santa Casa

A. Ramos/Capital News Instituição investiga o caso

Técnico de enfermagem é afastado da Santa Casa de Campo Grande após denúncia de furto de medicamentos. Ele já trabalhava no hospital há oito meses.



Conforme informações, a denúncia havia partido da ex-mulher do suspeito, que descobriu ainda na sexta-feira (24), que o homem estaria estocando os medicamentos furtados na própria casa.



Trabalhando há oito meses no hospital, o homem, que não teve sua identidade revelada, retirava os remédios da farmácia do hospital para aplicar nos pacientes, mas não usava, levando os medicamentos consigo.



As medidas tomadas pela equipe do hospital foram o afastamento do suspeito e abertura de investigação. A ex-mulher devolveu parte da medicação. Não foi informado qual tipo de medicamento era furtado.