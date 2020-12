Fim de ano: PRF inicia ações no Mato Grosso do Sul

Divulgação/PRF Operação encerra dia 21 de fevereiro

Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia Operação Rodovida em todas as rodovias do Mato Grosso do Sul. Ações educativas e de fiscalização seguem até 21 de fevereiro de 2021. Nesta sexta-feira (18), a PRF realiza a ação de abertura da operação na BR-163 em Campo Grande, (Km 585 -Uniderp) com o apoio do Detran, Agetran, Guarda Civil Municipal, CCR, DNIT, ANTT e a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, as equipes buscam também sensibilizar todos os usuários do trânsito; motoristas, passageiros, pedestres, ciclistas, caminhoneiros, etc, da importância de seus papéis na manutenção e construção de um trânsito mais seguro e, consequentemente, na preservação de vidas.

Operação intensifica a política de integração para ampliar os efeitos preventivos desenvolvidos pela PRF e pelos ministérios parceiros. Segundo a PRF, também atividade de fiscalização nos locais mais críticos, definidos de acordo com os dados estatísticos, em especial no período em que há uma expectativa de maior fluxo rodoviário devido a festividades de final de ano e feriado de carnaval.

Além das ações educativas e de fiscalização, tradicionalmente previstas pela PRF, este ano, a discussão da responsabilização dos causadores dos acidentes deve integrar a operação como forma de reduzir a violência no trânsito e os custos sociais decorrentes.