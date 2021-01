Filho de Pingo Soligo é morto em Campo Grande

Arquivo/Ponta Porã News Jardel Ângelo Wink Soligo

Jardel Ângelo Wink Soligo, 37 anos, conhecido como "Camisa 10" ou "Alemão", foi morto no final da tarde desta quinta-feira (31) em confronto com policiais militares do Batalhão de Choque, em Campo Grande. Ele era filho do traficante internacional Irineu Domingos Soligo, o “Pingo”.

Jardel era definido pelos policiais como um dos principais pistoleiros da facção Primeiro Comando da Capital ( PCC). O último crime atribuído a ele, foi executar Marlon Ricardo da Silva Dinarte, morto a tiros no Indubrasil dia 8 de dezembro. Marlon, também integrava a cúpula do PCC, segundo o site Ponta Porã News.

O confronto aconteceu no dia 31, quando os agentes passarem pela Rua Comandante Elias Ferreira, avistaram o veículo Renault/Fluence, cujo condutor ao notar os policiais demonstrou nervosismo extremo, sendo efetuada a abordagem.

Após retardar sua saída do veículo, o indivíduo até então sem identificação, ao desembarcar não obedeceu a ordem de levantar os braços e em seguida levou a mão à cintura sacando uma pistola apontada para a equipe, que de pronto revidou a situação e o homem foi baleado.

Ele foi socorrido pela equipe e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Almeida, Jardel morreu durante o atendimento.