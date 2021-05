Família nega que avó tenha omitido socorro ao neto

Divulgação/Polícia Civil Menino está internado na Santa Casa de Campo Grande

Pai do menino de oito anos que sofreu queimaduras graves após sofrer acidente com álcool enquanto brincava com outras crianças na última quinta-feira (27), em Paraíso das Águas, negou que a avó de 57 anos da criança tenha omitido socorro à vítima.



Segundo o pai da criança, a avó não tinha a guarda da criança e ficava com ela durante o período em que ele trabalhava fora, conforme o site BNC Noticias. Ele ainda relatou que a avó não tinha visto que a criança estava com o inflamável e quando viu a criança em chamas, saiu correndo para pedir socorro e foi em direção à casa do pai da criança para chamar a madrasta do menino, enquanto terceiros que trabalhavam na obra de pavimentação asfáltica na sua rua, socorreu a criança. O pai ainda confirmou que a mulher havia ingerido bebida alcoólica.



O menino está internado na Santa Casa de Campo Grande, já recebeu atendimento médico e não corre risco de vida. Já a mulher está presa e foi autuada por abandono de incapaz que resultou em lesão corporal grave.



Caso

Um menino de oito anos com graves queimaduras, chegou sozinho ao posto de saúde, em Paraíso das Águas. A criança que estava sob os cuidados da avó de 57 anos, que foi encontrada pelos policiais embriagada no meio da rua, nesta quinta-feira (27).A mulher teria chegado a ver a criança em chamas mas não a socorreu. Ficando a cargo de um desconhecido levar a vítima até o posto de saúde. Diante dos fatos a avó foi autuada por crime de abandono de incapaz com resultado de lesão corporal grave e conduzida até a Delegacia de Polícia de Paraíso das Águas.